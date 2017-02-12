“الدفاع المدني”: سحب عشرات السيارات العالقة على طريق ترشيش – زحلة بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد

محمّد جابر

“الدفاع المدني”: سحب عشرات السيارات العالقة على طريق ترشيش – زحلة بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد

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