الرياشي: كل ما يكتب في الصحف عن “تلفزيون لبنان” غير دقيق، وسيكون هناك مجلس ادارة جديد له وسيكون كاثوليكي ذات كفاءات عالية.

أخبار متفرقة
- نجوم وفنسلاف فواخرجي بانتظار «هجرة الصعايدة»
- نجوم وفن
- اللواءالأمم المتحدة تؤكد مقتل 18 مدنيا من النساء والأطفال بضربات أمريكية في أفغانستان
- حكايات الناسديموقراطية!
- نقطة وسطر.. ومتی نرى السيسي في بيروت..؟
- اللواءاهالي السجناء في شمال لبنان يدعوون الى اعتصامات عند الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الاثنين في عكار والمنية والضنية وطرابلس
- سفر ميمونسفر ميمون
- هي وهوهو وهي
- اللواءالرياشي: من المؤكد انني لن ابقى في الوزارة لكنني سأضع المدماك الاساسي ليكمل الذي سيأتي من بعدي.
- لبنانمقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 12/2/2017