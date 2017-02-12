الرياشي: كل ما يكتب في الصحف عن “تلفزيون لبنان” غير دقيق، وسيكون هناك مجلس ادارة جديد له وسيكون كاثوليكي ذات كفاءات عالية.

محمد عمر

الرياشي: كل ما يكتب في الصحف عن “تلفزيون لبنان” غير دقيق، وسيكون هناك مجلس ادارة جديد له وسيكون كاثوليكي ذات كفاءات عالية.

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