الرياشي: من المؤكد انني لن ابقى في الوزارة لكنني سأضع المدماك الاساسي ليكمل الذي سيأتي من بعدي.

محمد عمر

الرياشي: من المؤكد انني لن ابقى في الوزارة لكنني سأضع المدماك الاساسي ليكمل الذي سيأتي من بعدي.

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