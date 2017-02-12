الرياشي: من المؤكد انني لن ابقى في الوزارة لكنني سأضع المدماك الاساسي ليكمل الذي سيأتي من بعدي.

أخبار متفرقة
- لبنانمقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 12/2/2017
- اللواءصقر: حزب الله يشبه جبهة النصرة بممارساته عندما يمنع حزب الله الموسيقى والكحول في بعض المناطق
- اللواءصقر: “حزب الله” يمارس أعمالاً إرهابية ضد الشعب اللبناني
- اللواءالتحكم المروري: حادث بين سيارتين على جسر الدورة المسلك الشرقي وقد اقتصرت الأضرار على الماديات
- اللواءعقاب صقر لـ”الاسبوع في ساعة”: اختيار ميشال عون كان بهدف إنقاذ البلد من الخراب الإقتصادي
- اللواءسعيد: اعتراف حكومة لبنان بالتظام السوري كما طلب حزب الله خطيئة
- اللواءرياشي: من المبكر الحديث عن لقاء يجمع الدكتور جعجع والسيد حسن نصرالله
- اللواءعقاب صقر لـ”الجديد”: ذكرى 14 شباط تتخطى ذكرى الرئيس الحريري بل هي ذكرى كل لبناني قرر تنفيذ حلم لبنان الكبير بأن يتحول الى دولة سيدة حرة
- عربياتإعدام أحد أشهر صناع السيوف لأمراء “داعش” بسيف صنعه
- اللواءالتحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام رياق بعلبك عند محلة مجدلون نقل الى مستشفى المرتضى للمعالجة