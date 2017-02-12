الشرطة الالمانية : عاملون بمطار هامبورغ يشكون من تهيج في الأعين بعد العثور على مادة مجهولة

أخبار متفرقة
- لبنانحرب: إن كان باسيل يعتقد أنه سيصبح نائبا فأنا لا أظن اعتقاده في محله والإنتخابات آتية
- اللواءإغلاق مطار هامبورغ بعد العثور على مادة مشبوهة
- عربياتالملك سلمان يدعو للتحلي باليقظة لمواجهة التحديات في المنطقة والعالم
- دولياتوظيفة لدى الملكة إليزابيث براتب 30 ألف باوند.. ما هي؟
- اللواءإخلاء ركاب من مطار هامبورغ في ألمانيا بعد تسرب للغاز أدى لإصابة 50 شخصاً ونقلهم للمستشفى
- لبنانحراك مدني في عكار للمطالبة بإعادة تشغيل مطار القليعات
- منوعاتخطآن يرتكبهما الرجل عند غسل وجهه
- منوعاتكيف تمضي “عيد الحب”؟
- اللواء“مسار برس”: “حزب الله” يعتقل عددا من المدنيين في منطقة وادي بردى
- عربياتالأردن يحبط محاولة تسلل ويضبط مخدرات على حدوده مع سوريا