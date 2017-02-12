الشيخ محمد بن راشد: اقترح أن يكون هناك فرع للجامعة العربية في دولة الإمارات

darine alameh

الشيخ محمد بن راشد: اقترح أن يكون هناك فرع للجامعة العربية في دولة الإمارات

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