المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: القوات الجوية تشن 6 غارات على عناصر لتنظيم القاعدة جنوب رأس لانوف وتلحق بهم خسائر بشرية

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- اللواءنصر الله: على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بشان أمن البقاع والأهم تعاون أهل البقاع والتجاوب مع الجيش
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- لبنانعدوان: بقاء “الستين” فشل للعهد