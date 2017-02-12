المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: القوات الجوية تشن 6 غارات على عناصر لتنظيم القاعدة جنوب رأس لانوف وتلحق بهم خسائر بشرية

darine alameh

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: القوات الجوية تشن 6 غارات على عناصر لتنظيم القاعدة جنوب رأس لانوف وتلحق بهم خسائر بشرية

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