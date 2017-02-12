الوكالة الوطنية: مداهمة منزل في الهلالية وتوقيف شخصين بجرم تعاطي المخدرات وترويجها

أخبار متفرقة
- عربيات“الوفاق الليبية” تدين تشكيل جهاز عسكري “مواز” في طرابلس
- اللواءوهاب عبر “تويتر”: كلام السيد حسن الصواب بعينه فالنسبية تحفظ الجميع ومن يخافون الإلغاء يرفعون الصوت لإلغاء الآخرين لا لتحقيق العدالة
- اللواءنصر الله: نحن ممتنون لترامب الذي كشف عن الوجه الحقيقي لاميركا العنصرية القاتلة
- امن وقضائياتانزلقت سيارة على طريق كفرحزير-شكا…وهذا ما حصل
- اللواءنصر الله: على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بشان أمن البقاع والأهم تعاون أهل البقاع والتجاوب مع الجيش
- اللواءنصر الله: في موضوع “الموازنة” نحن نرفض أي ضرائب جديدة تطال العائلات الفقيرة في لبنان فابحثوا عن أي طريقة أخرى
- لبنانعدوان: بقاء “الستين” فشل للعهد
- دولياتالبحرية الإيرانية: “الوند” باقية في خليج عدن وتجاوزنا رأس الرجاء
- اللواءنصر الله: نحن منفتحون على اي نقاش حول اي قانون انتخاب جديد يؤدي الى انتخاب عادل
- اللواءنصر الله: “النسبية” لا تخدم مصالح “حزب الله” ولكننا ننادي بها