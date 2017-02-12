اهالي السجناء في شمال لبنان يدعوون الى اعتصامات عند الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الاثنين في عكار والمنية والضنية وطرابلس

محمد عمر

اهالي السجناء في شمال لبنان يدعوون الى اعتصامات عند الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الاثنين في عكار والمنية والضنية وطرابلس

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