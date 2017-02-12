باسيل مفتتحا مركز التيار في جبيل: تفاهم التيار والقوات هو التحدي الكبير وهناك طفيليون متضررون من وحدتنا ويعتبرون أننا سنلغيهم

محمّد جابر

باسيل مفتتحا مركز التيار في جبيل: تفاهم التيار والقوات هو التحدي الكبير وهناك طفيليون متضررون من وحدتنا ويعتبرون أننا سنلغيهم

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