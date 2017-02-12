ترامب: واشنطن تدعم طوكيو “مئة في المئة” بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً

دلال ديب

ترامب: واشنطن تدعم طوكيو “مئة في المئة” بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً

تعليقات الفيسبوك