تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات عكار والبلديات حذرت من سلوك الطرقات ليلا

محمّد جابر

تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات عكار والبلديات حذرت من سلوك الطرقات ليلا

تعليقات الفيسبوك