حادث سير بين فان وسيارتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت أدّى إلى سقوط جرحى وزحمة سير خانقة

دلال ديب

حادث سير بين فان وسيارتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت أدّى إلى سقوط جرحى وزحمة سير خانقة

تعليقات الفيسبوك