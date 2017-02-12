رعد : مقبلون على انجاز قانون انتخابي جديد

أخبار متفرقة
- دولياتتركيا:لبناني وعراقي خططا لهجمات في أوروبا
- اللواءحرب لصوت لبنان : ما من شيء يبرر التمديد وسأترشح بإسم الناس ومعركة البترون هي الاساس في لبنان
- اللواءعناية عز الدين : اذا كان قانون انتخابي عادل قائم على النسبية هو المعبر الى الدولة والاصلاح فان الكوتا النسائية هي المعبر الى تكافؤ الفرص
- اللواءقوى الامن الداخلي:أوقفت شعبة المعلومات في الطيونة ر.ق(1986) بجرم مخدرات
- اللواءالمطران عون: على المسؤولين ان يتضامنوا من اجل خير لبنان ليكون سيدا حرا مستقلا
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- اللواءاشكال خلال الاعتصام الذي ينفذه أهالي عكار للمطالبة باعادة تشغيل مطار القليعات والقوى الامنية تتدخل
- دولياتلافروف لواشنطن : اعترفي بــ “حزب الله”؟
- اللواءلافروف : على إسرائيل أن تثبت أن الأسلحة الروسية في سوريا تقع في أيدي حزب الله
- عربياتالمعارضة السورية تشكل وفدها إلى جنيف من 21 عضواً