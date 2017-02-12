عقاب صقر: طالبنا بعلاقات متوازنة مع الجميع بمن فيهم النظام السوري قبل أن يصبح مجرماً

محمد عمر

عقاب صقر: طالبنا بعلاقات متوازنة مع الجميع بمن فيهم النظام السوري قبل أن يصبح مجرماً

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