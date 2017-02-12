غوتيريس ينوه بالتعاون الكبير بين السعودية والأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب

darine alameh

غوتيريس ينوه بالتعاون الكبير بين السعودية والأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب

 

تعليقات الفيسبوك