لافروف : على إسرائيل أن تثبت أن الأسلحة الروسية في سوريا تقع في أيدي حزب الله

دلال ديب

لافروف : على إسرائيل أن تثبت أن الأسلحة الروسية في سوريا تقع في أيدي حزب الله

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