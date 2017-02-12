مستشار خامنئي لـ”الجزيرة”: لا أحد في إيران يهتم بالتهديدات الأميركية وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه التهديدات

darine alameh

مستشار خامنئي لـ”الجزيرة”: لا أحد في إيران يهتم بالتهديدات الأميركية وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه التهديدات

 

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