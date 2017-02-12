هوبس ينهي الربع الثاني بتقدمه على الحكمة بنتيجة 46-26 في بطولة لبنان لكرة السلة

محمّد جابر

هوبس ينهي الربع الثاني بتقدمه على الحكمة بنتيجة 46-26 في بطولة لبنان لكرة السلة

 

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