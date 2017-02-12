وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدرأمني: إصابة زعيم داعش أبو بكر البغدادي بقصف جوي على القائم

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم، نقلا عن مصادر أمنية بأن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي أصيب بقصف جوي على مدينة القائم.

وتخوض القوات العراقية مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي معارك مع تنظيم “داعش” في شمال البلاد. ولم تذكر المصادر هوية الجهة التي نفذت الغارة.

المصدر: وكالات