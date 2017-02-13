اردوغان دان قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة ووصفه بالاستفزاز

دلال ديب

اردوغان دان قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة ووصفه بالاستفزاز

تعليقات الفيسبوك