اطلاق نار وتضارب بالسكاكينبين سائقي سيارات أجرة وعناصر من شرطة بلدية صور

محمّد جابر

اطلاق نار وتضارب بالسكاكينبين سائقي سيارات أجرة وعناصر من شرطة بلدية صور

تعليقات الفيسبوك