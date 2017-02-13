اعتصام للجبهة الديمقراطية تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

darine alameh

اعتصام للجبهة الديمقراطية تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

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