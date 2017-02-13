التحكم المروري: جريح بحادث سير حصل الساعة 14:30 نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق ضهر البيدر

محمّد جابر

التحكم المروري: جريح بحادث سير حصل الساعة 14:30 نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق ضهر البيدر

 

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