الجيش التركي: المقاتلات التركية دمرت 51 مبنى شمالي حلب كان يتخذها داعش كمخابئ له بينما قصفت المدفعية نحو 143 هدفاً تابعاً له

دلال ديب

الجيش التركي: المقاتلات التركية دمرت 51 مبنى شمالي حلب كان يتخذها داعش كمخابئ له بينما قصفت المدفعية نحو 143 هدفاً تابعاً له

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