المرعبي دعا الى توسيع عمل برنامج الاغذية العالمي ليشمل المناطق الأكثر حاجة

darine alameh

المرعبي دعا الى توسيع عمل برنامج الاغذية العالمي ليشمل المناطق الأكثر حاجة

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