الوكالة الوطنية: توقيف المراقبين الصحيين في مركز طبابة عكار ح.ن ون.ز لاتهامها بالفساد وبتلقي رشاوى من احد المقاهي

darine alameh

الوكالة الوطنية: توقيف المراقبين الصحيين في مركز طبابة عكار ح.ن ون.ز لاتهامها بالفساد وبتلقي رشاوى من احد المقاهي

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