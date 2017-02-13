بدء لقاء ثنائي بين الرئيس عون وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني

دلال ديب

بدء لقاء ثنائي بين الرئيس عون وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني

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