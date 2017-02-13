ترامب ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو يتفقان على محاربة “داعش” وإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

محمد عمر

ترامب ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو يتفقان على محاربة “داعش” وإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

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