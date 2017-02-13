جريح نتيجة حادث صدم على الكورنيش البحري – صيدا نقل الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة

محمد عمر

جريح نتيجة حادث صدم على الكورنيش البحري – صيدا نقل الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة

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