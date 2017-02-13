رويترز نقلا عن مؤسسة حقوقية: قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيماوية في معارك حلب

darine alameh

رويترز نقلا عن مؤسسة حقوقية: قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيماوية في معارك حلب

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