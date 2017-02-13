ريفي عبر تويتر: يا دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري سلامٌ لروحكَ الطاهرة في عَليائك إستشهادك شهادةٌ للبنان وعارٌ على المجرمين والحسابُ آتٍ

darine alameh

ريفي عبر تويتر: يا دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري سلامٌ لروحكَ الطاهرة في عَليائك إستشهادك شهادةٌ للبنان وعارٌ على المجرمين والحسابُ آتٍ

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