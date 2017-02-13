شبيب أمر بإخلاء وتدعيم المبنى القائم على العقار 726 في الأشرفية ووجه انذارا إلى مالكيه لمخالفتهم الأنظمة والقوانين

darine alameh

شبيب أمر بإخلاء وتدعيم المبنى القائم على العقار 726 في الأشرفية ووجه انذارا إلى مالكيه لمخالفتهم الأنظمة والقوانين

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