صحيفة يديعوت احرنوت : الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تعيين ليفني نائبا له

محمد عمر

 صحيفة يديعوت احرنوت : الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تعيين ليفني نائبا له

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