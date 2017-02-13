 صحيفة يديعوت احرنوت : الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تعيين ليفني نائبا له

أخبار متفرقة
- لبنانمقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين في 13/2/2017
- سفر ميمونسفر ميمون
- هي وهوهي وهو
- اللواءالبنتاغون: وجهنا ضربات دقيقة ضد مواقع لداعش انطلاقا من شرق المتوسط
- اللواءمنير المقدح لـ”صوت لبنان (93.3)”: سأعلن استقالتي من قيادة القوة الامنية الفلسطينية المشتركة
- اللواءمؤتمر «الزواج والأسرة» يندد بالضغوطات السياسية والاقتصادية للإخلال بمنظومة الأسرة في الدول الإسلامية
- اللواءكازنوف: الشراكة الفرنسية الألمانية حقيقية وواقع يعيشه البلدان كل يوم
- إسلامياتالفكر المتطرِّف.. الأسباب والمنطلقات
- إسلاميات«التحايل» الجمالي لدى الجنسين!
- إسلامياتالوسواس القهري