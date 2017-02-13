صقر: كلام الرئيس عون لا يعكس بالمطلق رأي الرئيس الحريري ولا يعتقدنَّ احد انه اذا غاب موضوع السلاح عن الخطابات فهو لم يعد

أخبار متفرقة
- اللواءشبيب أمر بإخلاء وتدعيم المبنى القائم على العقار 726 في الأشرفية ووجه انذارا إلى مالكيه لمخالفتهم الأنظمة والقوانين
- اللواءخطيب لـ”أو تي في”: عماد خطة النفايات الجديدة تحقيق اللامركزية من خلال اختيار البلديات للآليات المناسبة وخيار المحارق مفتوح لكنه ليس الزاميا
- اللواءكاغ لـ”ال بي سي”: لم أكن اعلق على كلام الرئيس عون مباشرة بل كان هناك الكثير من الأخذ والرد حول القرار 1701 وما قلته كان بصفتي مسؤولة عن التوضيح
- اللواءسعيد عبر تويتر: كيف يمكن للعماد عون ان يكون مدافعا عن سلاح حزب الله امام فضائية مصرية و يصبح مع حياد لبنان خلال زيارة مصر؟
- اللواءالنائب عمار حوري للـ”LBCI”: سلاح “حزب الله” استعمل في الداخل اللبنانيّة مرّات عدّة ونذكر على سبيل المثال “7 أيار” و”القمصان السود”
- اللواءرئيس بلدية القبيات: رفعنا منذ سنوات كتبا الى وزارات الاشغال المتعاقبة لترميم جدران الدعم في البلدة
- اللواءالتقى وزير الداخلية نهاد المشنوق نظيره المصري اللواء مجدي عبد الغفار وقد بحثا التعاون الأمني بمواجهة الإرهاب وتبادل الخبرات الأمنية.
- اللواءعون: نحن في لبنان فسيفساء من الطوائف والمذاهب وعندما نختلف يكون اختلافنا سياسياً وليس طائفياً
- دولياتبيسكوف: لا توجد مباحثات مع واشنطن حول رفع العقوبات
- اللواءعون أمام الجالية اللبنانية في مصر: لبنان متمسك بحياده الإيجابي لأنه عندما يختلف الأشقاء ونقف نحن مع طرف دون آخر يعني أننا صرنا فريقا بالخصومة