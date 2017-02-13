صقر: كلام الرئيس عون لا يعكس بالمطلق رأي الرئيس الحريري ولا يعتقدنَّ احد انه اذا غاب موضوع السلاح عن الخطابات فهو لم يعد

darine alameh

صقر: كلام الرئيس عون لا يعكس بالمطلق رأي الرئيس الحريري ولا يعتقدنَّ احد انه اذا غاب موضوع السلاح عن الخطابات فهو لم يعد

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