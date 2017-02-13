طور سركيسيان انتقد المناهج التربوية والفساد الموجود في القطاع التربوي

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- اللواءنكد:المشروع الحلم ما كان ليبصر النور لولا الثقة المتبادلة بين كهرباء زحلة ومشتركيها
- اللواءالوكالة الوطنية: توقيف المراقبين الصحيين في مركز طبابة عكار ح.ن ون.ز لاتهامها بالفساد وبتلقي رشاوى من احد المقاهي
- اللواءسليمان عبر “تويتر”: وتبقى الاستراتجية الدفاعية هي الحل
- اللواءتجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات: الابنية من مسؤولية المالك
- اللواءريفي: المسؤولية الوطنية تستدعي منا جميعاً ألا نستسلم ابداً وأن نكونَ على قدرِ ما أحدثهُ اغتيال الرئيس الحريري من تحديات
- عربياتالكشف عن أسماء الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.
- اللواءشبيب أمر بإخلاء وتدعيم المبنى القائم على العقار 726 في الأشرفية ووجه انذارا إلى مالكيه لمخالفتهم الأنظمة والقوانين
- اللواءصقر: كلام الرئيس عون لا يعكس بالمطلق رأي الرئيس الحريري ولا يعتقدنَّ احد انه اذا غاب موضوع السلاح عن الخطابات فهو لم يعد