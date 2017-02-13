غوتيريس: المملكة عمادُ الإستقرار بالمنطقة والتعاون معها أساسي لمكافحة الإرهاب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» هنأ الملك سلمان الأمين العام الجديد بتوليه مهام عمله الجديد أميناً عاماً للأمم المتحدة، متمنياً له التوفيق.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الأمم المتحدة، والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين.

في سياق متصل، أكد الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ونوه ولي العهد خلال استقباله غوتيريس، بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم.

كما جرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم.

من جهته، أشاد غوتيريس بمواقف المملكة مع الأمم المتحدة ومساندتها لها في جهودها نحو تحقيق السلم العالمي إلى جانب مساعداتها الإنسانية التي تقدمها للاجئين في العالم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من الرياض أن السعودية «عماد للاستقرار في المنطقة» مضيفاً أن «السعودية دولة الاستقرار وهي نموذج للسعي للتغير والنمو».

وشدد على أن «التعاون بين الأمم المتحدة والسعودية أساسي في مكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «الأمم المتحدة تعمل على مساعدة الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب.. غياب الحلول السياسية في أزمات كثيرة يسهم في تغذية الإرهاب».

واعتبر أنه «لا يمكن هزيمة الإرهاب في سوريا بلا حل سياسي شامل للأزمة».

كما شكر غوتيريس السعودية «على مساعدتها السوريين» في تشكيل وفد المعارضة السورية إلى «مؤتمر جنيف4».

في سياق متصل، رأى غوتيريس أن «المصالحة الشاملة في العراق ممكنة شرط تعاون الأطراف كافة على أساس التعايش والاحترام المتبادل».

من جهة أخرى، شدد غوتيريس على أنه «يجب محاربة الخطاب التحريضي الذي يربط الإرهاب بالإسلام».

كما أعرب عن أمله «في نجاح رؤية 2030 وأجندة التغيير في السعودية».

من جهته قال الجبير: «بحثنا مع الأمين العام ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب».

ورداً على سؤال أحد الصحفيين عن علاقة السعودية بالإدارة الأميركية الجديدة قال الجبير: «علاقة السعودية بالولايات المتحدة متميزة وتجاوزت العديد من التحديات. نتفق مع الولايات المتحدة في ملفات عدة أبرزها وقف التدخلات الإيرانية».

وتوقّع الجبير أن «تعيد إدارة ترمب النظر في قانون جاستا» معتبراً أن هذا القانون «شأن أميركي داخلي وتبعاته ستطال الولايات المتحدة».

وتابع الجبير: «علاقتنا المتينة مع واشنطن ساهمت بمواجهة تحديات جمة».

وفي الموضوع السوري، أوضح الجبير أن السعودية تدعم باستمرار «المعارضة السورية المعتدلة عسكرياً عبر التحالف الدولي»، مشدداً على أن للمعارضة السورية المعتدلة دورا هاما في الحرب على داعش والقاعدة. وتوقع أن «تؤدي مفاوضات جنيف لمرحلة انتقالية في سوريا».

أما في الموضوع اليمني، فذكّر الجبير بأنه «تم إبرام أكثر من 70 اتفاقا مع الحوثي وصالح ولم ينفذوا أيا منها. ميليشيات الحوثي كانت على وشك إسقاط الحكومة. الشرعية اليمنية طلبت مساعدة التحالف العربي وفقا لقواعد الأمم المتحدة، وتدخلنا لإنقاذ الشرعية»، مذكّراً بأنها «جندت الأطفال وارتكبت جرائم حرب».

واعتبر الجبير أن «كل جهود المبعوث الأممي في اليمن فشلت بسبب الحوثي وصالح»، مشدداً على أن «هناك حاجة ماسة لإنهاء معاناة الشعب اليمني في أسرع وقت ممكن».

وأوضح أن التحالف العربي يعمل «على خطة لإعادة بناء اليمن»، موضحاً أن دول مجلس التعاون خصصت مبالغ كبيرة لإعادة إعمار اليمن.

من جهته، قال غوتيريس: «حل الأزمة في اليمن يجب أن يستند إلى القرارات الدولية. ندعو جميع الأطراف في اليمن إلى عدم استغلال المساعدات».

وأوضح أن جولته في المنطقة تهدف لمساعدة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في مهمته في اليمن، مشدداً على أن «ولد الشيخ أحمد يقوم بعمل مهني وحيادي في اليمن ويحظى بدعمي الكامل».

(أ ف ب – واس- العربية نت)