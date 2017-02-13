قوى الامن:م. ق. (1999، فلسطيني) قام بطعن أحد الأشخاص بسكين في رقبته كما أقدم على سلب شخص آخر فأوقفته شعبة المعلومات في محلة البص – صور

دلال ديب

قوى الامن:م. ق. (1999، فلسطيني) قام بطعن أحد الأشخاص بسكين في رقبته كما أقدم على سلب شخص آخر فأوقفته شعبة المعلومات في محلة البص – صور

تعليقات الفيسبوك