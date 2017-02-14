ابو فاعور: برّي هو خير من نثق به لحفظ الوحدة الوطنية

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- لايف ستايلابراج اليوم الثلاثاء 14-02-2017
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- اللواءمانشيت اليوم: الحريري في ذكرى استشهاد والده: حماية التسوية والبيان الوزاري
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- اللواءعشية لقاء ترامب ونتنياهو.. دعم لـ»إسرائيل» دون أحادية التفرّد وتريّث بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس
- كاريكتوركاريكتور 14-2-2017
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