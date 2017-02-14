التحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر مؤقتاً بغية ازالة السيارات المنزلقة

محمّد جابر

التحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر مؤقتاً بغية ازالة السيارات المنزلقة

 

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