“الجديد”: الإعتداءات تطال المباني السكنية المجاورة لمبنى قناة “الجديد” والسيارات المركونة في الشارع

محمّد جابر

الجديد”: الإعتداءات تطال المباني السكنية المجاورة لمبنى قناة “الجديد” والسيارات المركونة في الشارع

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