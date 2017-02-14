الجديد: حريق في مبنى الجديد جراء المفرقعات التي اطلقت من قبل المعتصمين

محمّد جابر

الجديد: حريق في مبنى الجديد جراء المفرقعات التي اطلقت من قبل المعتصمين

تعليقات الفيسبوك