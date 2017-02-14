الجيش اللبناني يفرّق المتظاهرين من أمام مبنى “الجديد”.

أخبار متفرقة
- اللواءوزير الإعلام ملحم الرياشي لـ”المستقبل”: الإعتراض هو حق إنما الإعتداء على المحطة هو مخالفة للقانون وهذا ممنوع.
- اللواء“الجديد”: الإعتداءات تطال المباني السكنية المجاورة لمبنى قناة “الجديد” والسيارات المركونة في الشارع
- اللواءالجيش سيعمد الى اقفال مداخل العاصمة منعاً لوصول موكب حركة “أمل” من الجنوب الى بيروت.
- اللواءالقاضي سمير حمود لـ”الجديد”: القوى الامنية ستتحرك لتوقيف كل متظاهر قام بأعمال شغب
- اللواءرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يتابع المجريات أمام مبنى “الجديد” وهو لهذه الغاية اتصل بوزير الدفاع للاطلاع منه على الاجراءات المتخذة امام المحطة.
- اللواءالجديد: حريق في مبنى الجديد جراء المفرقعات التي اطلقت من قبل المعتصمين
- اللواءوسائل إعلام إيرانية: مقتل ضابط في الحرس الثوري خلال مواجهات في سوريا.
- اللواءوزير الداخلية نهاد المشنوق أجرى اتصالات بالرئيس سعد الحريري وقادة الاجهزة الامنية لمتابعة الوضع بمحيط مبنى الجديد
- اللواءالرياشي: اطلب من شباب “حركة أمل” الهدوء لأن ما يقومون به عمل سيء ومخالف للقانون.
- اللواءالرياشي: عندما اتصلت بقادة من “حركة أمل” أكّدوا لي أن الحركة الشعبيّة أمام “الجديد” عفويّة وأكثرية الشباب هناك ليسوا منظمين