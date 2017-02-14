الجيش سيعمد الى اقفال مداخل العاصمة منعاً لوصول موكب حركة “أمل” من الجنوب الى بيروت.

محمّد جابر

الجيش سيعمد الى اقفال مداخل العاصمة منعاً لوصول موكب حركة “أمل” من الجنوب الى بيروت.

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