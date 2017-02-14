الحريري: حاولوا وضعنا في لائحة الدول الفاشلة وذلك بسبب الفراغ ولكن لبنان اليوم في نطاق الامان الشرعي والدستوري

محمّد جابر

الحريري: حاولوا وضعنا في لائحة الدول الفاشلة وذلك بسبب الفراغ ولكن لبنان اليوم في نطاق الامان الشرعي والدستوري

 

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