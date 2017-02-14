الحريري: قلنا إنّ المصالحة ليست مستحيلة بين الوقوف إلى جانب الشعب السوري وحماية بلدنا من النيران المشتعلة في سوريا

محمّد جابر

الحريري: قلنا إنّ المصالحة ليست مستحيلة بين الوقوف إلى جانب الشعب السوري وحماية بلدنا من النيران المشتعلة في سوريا

 

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