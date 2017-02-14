الحريري: لا نقبل القول بأن المصالحة مستحيلة بين تطبيق اتفاق الطائف وبين الوصول لدولة مدنية حديثة

محمّد جابر

الحريري: لا نقبل القول بأن المصالحة مستحيلة بين تطبيق اتفاق الطائف وبين الوصول لدولة مدنية حديثة

 

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