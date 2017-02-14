الحريري: لا نقبل القول بأن المصالحة مستحيلة بين تطبيق اتفاق الطائف وبين الوصول لدولة مدنية حديثة

أخبار متفرقة
- اللواءالحريري: لبنان يعيش بالأمن والإستقرار بفضل خط رفيق الحريري
- اللواءالحريري: قلنا إنّ المصالحة ليست مستحيلة بين الوقوف إلى جانب الشعب السوري وحماية بلدنا من النيران المشتعلة في سوريا
- اللواءالحريري: نرفض الثأر لكننا متمسكون بالعدالة
- اللواءالحريري: رفيق الحريري رفض المستحيلات لأنه كان مؤمناً بشباب لبنان ولهذا نحن مستمرون بمشروعه
- اللواءالحريري: لبنان لن يكون جزءاً من أيّ محور في مواجهة أشقائه العرب ونحن معنيون بحماية المصالح العربية والدفاع عنها
- اللواءالحريري: قرار لبنان بيد الدولة وليس بيد الزعامات والمحاور الإقليمية
- اللواءالحريري: حاولوا وضعنا في لائحة الدول الفاشلة وذلك بسبب الفراغ ولكن لبنان اليوم في نطاق الامان الشرعي والدستوري
- اللواءالحريري: سنشارك في الإنتخابات النيابية وسنذهب إلى صناديق تحت سقف أيّ قانون يقره المجلس النيابي
- اللواءالحريري عن قانون الإنتخاب: نحن مع قانون لا يشكل عزلاً لأيّ من مكونات العيش المشترك وعلى رأسهم حلفاؤنا
- اللواءالحريري: نعم نحن ام الصبي طالما ذلك يعني حماية الحياة المشتركة بين اللبنانيين