الحريري: لن نساوم على موقفنا من نظام الأسد والسلاح غير الشرعي وعلى قتال “حزب الله” في سوريا

محمّد جابر

الحريري: لن نساوم على موقفنا من نظام الأسد والسلاح غير الشرعي وعلى قتال “حزب الله” في سوريا

 

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