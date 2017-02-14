الحريري: نعم نحن ام الصبي طالما ذلك يعني حماية الحياة المشتركة بين اللبنانيين

أخبار متفرقة
- اللواءالحريري عن قانون الإنتخاب: نحن مع قانون لا يشكل عزلاً لأيّ من مكونات العيش المشترك وعلى رأسهم حلفاؤنا
- اللواءالحريري: نحن لنا جمعية خيرية سياسية تتولى توزيع الهبات والمواقع وتقديم التضحيات المجانية
- اللواءالحريري: هناك خلاف في البلد حول السلاح وليس هناك من توافق حوله
- اللواءالحريري: من يتهمنا بالتنازل عن الثوابت مخطئ بل العنوان الوحيد هو رفيق الحريري
- اللواءالحريري: لن نساوم على موقفنا من نظام الأسد والسلاح غير الشرعي وعلى قتال “حزب الله” في سوريا
- اللواءالحريري في الذكرى الـ12 لاغتيال الرئيس الحريري: نعم فاوضنا وساومنا من أجل الحفاظ على الإستقرار لكن لن نساوم على الحق والثوابت
- اللواءالحريري عن الرئيس الشهيد: علمنا المبادرة فبادرنا حيث تكون المبادرة وسيلة لإنقاذ لبنان
- اللواءالحريري: العدالة كفيلة بردم تلك الحفرة التي أحدثها الانفجار مع الأيّام والعدالة آتية
- اللواءالرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده: الانتخابات على الابواب ولا أحد يستطيع منعكم من الحضور في كل لبنان
- اللواءالحريري: سنة بعد سنة ومالنا ومازلنا نقرأ في كتاب رفيق الحريري ونستعين من صفحات مضيئة من تجربته