الرياشي: اطلب من شباب “حركة أمل” الهدوء لأن ما يقومون به عمل سيء ومخالف للقانون.

محمّد جابر

الرياشي: اطلب من شباب “حركة أمل” الهدوء لأن ما يقومون به عمل سيء ومخالف للقانون.

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