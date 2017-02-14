الرياشي: عندما اتصلت بقادة من “حركة أمل” أكّدوا لي أن الحركة الشعبيّة أمام “الجديد” عفويّة وأكثرية الشباب هناك ليسوا منظمين

أخبار متفرقة
- اللواءكرمى خياط لـ”المستقبل”: المطلوب من الاجهزة الامنية التدخل فوراً ولا يتم بناء دولة لبنانية في العهد الجديد عبرهذه الطريقة
- اللواءالمعتصمون يطلقون مفرقعات نارية كبيرة على مبنى قناة “الجديد”
- اللواءوزير الاعلام لـ”LBCI”: أتواصل مع الجهات الأمنية والسياسية في حركة “أمل” لانهاء الحركة الاعتراضية أمام قناة “الجديد”
- اللواءفارس سعيد عبر “تويتر”: عبد الهادي محفوظ غير مقنع
- اللواءاصابة طفل بكسور اثر سقوطه من الطابق الثالث في طرابلس
- اللواءمعوض عبر “تويتر”: ما تتعرض له قناة “الجديد” مرفوض تماماً كل التضامن مع المحطة الجديد” وموظفيها بوجه الاعتداء الذي يستهدفها.
- اللواءإصابة الكاميرا الرئيسية التي تنقل وقائع تجمع مناصري حركة امل امام مبنى التلفزيون مما ادى الى قطع البث المباشر
- اللواء“الجديد”: تسجيل إصابتين طفيفتين حتى الآن من موظفي “الجديد” بالتزامن مع إطلاق المفرقعات النارية والرشق بالحجارة من قبل المعتصمين
- اللواء“التحكم المروري”: اعيد فتح طريق ضهر البيدر امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
- اللواءمصادر قيادية في “أمل” لـ”أم.تي.في.”: لا قرار مركزي بالاعتصام أمام قناة “الجديد” وما يحصل ردة فعل عفوية وشعبية