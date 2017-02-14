الرياشي: عندما اتصلت بقادة من “حركة أمل” أكّدوا لي أن الحركة الشعبيّة أمام “الجديد” عفويّة وأكثرية الشباب هناك ليسوا منظمين

محمّد جابر

الرياشي: عندما اتصلت بقادة من “حركة أمل” أكّدوا لي أن الحركة الشعبيّة أمام “الجديد” عفويّة وأكثرية الشباب هناك ليسوا منظمين

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